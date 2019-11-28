Митника поста "Краківець" підозрюють у зловживанні службовим становищем майже на 2 млн гривень

Держбюро розслідувань підозрює інспектора митниці у зловживанні службовим становищем на 1,9 мільйонів гривень у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем головному державному інспектору відділу митного оформлення митного поста "Краковець" Львівської митниці.

Зазначається, що митник вніс до офіційної бази даних недостовірні відомості про класифікацію товару та пропустив на митну територію України автомобільний кран марки "Liebherr" без сплати митних платежів.

В результаті дій митника державний бюджет недоотримав податки на суму 1 930 тисяч гривень.

Правоохоронці класифікували справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) Кримінального кодексу.

Йому загрожує від 3 до 6 років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила злочинне угруповання з участю керівників ДФС і митної служби.

Раніше "Гроші" повідомляли, що за перші місяці управління Нефедова, на митниці зросла корупція і зменшилися надходження на 15 млрд гривень.