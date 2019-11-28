"Министру" МЧС "ДНР" дали 12 лет тюрьмы заочно

Арбитражный суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы главу так называемого "Министерства чрезвычайных ситуаций" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Алексея Кострубицкого.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Арбитражный суд объявил заочный приговор жителю г. Донецка, который сотрудничал с боевиками террористической организации "ДНР", по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в нем.

По материалам следствия, бывший работник органов МЧС, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого "министра" по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Отмечается, что все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершал другие действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

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