В преддверии Черной пятницы: для каких покупок благоприятный день

Каждый день мы что-то покупаем и всем знакомо чувство, что деньги куда-то уходят, а удовлетворения от покупок приходит не всегда. Особенно сильное искушение появляется в сезон распродаж, ближайший из который Черная пятница. Астрологи связывают такие ситуации с влиянием Луны. Каждый человек помимо советов астрологов должен опираться только на себя, интуицию и опыт, но лунный календарь покупок может сориентировать в выборе той или иной вещи, если возникают какие-то предостережения.

Во вторник 19 ноября Луна находится в знаке Льва. В этот период рекомендуется покупать вещи не на перспективу. Это должны быть что-то нужное, но не на каждый день, сообщает mlady.org.

Лунный календарь покупок на вторник 19 ноября. Фото: mlady.org

Также сегодня благоприятный день для приобретения модных аксессуаров, предметов искусства, дизайна.

Напомним, для каких покупок были благоприятными выходные. Кроме того интересно узнать, как не потратить "все деньги" в Черную пятницу. Также рекомендуем ознакомиться со скидками, которые предлагают магазины-участники самой большой распродажи года.