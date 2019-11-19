подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 06:15 34
Lifestyle 2019-11-19T06:15:02+02:00
Українські Новини
В преддверии Черной пятницы: для каких покупок благоприятный день

В преддверии Черной пятницы: для каких покупок благоприятный день

Черная пятница, Шопинг, советы астрологов, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп покупок
Шопинг. Фото: pixabay
Шопинг. Фото: pixabay

Каждый день мы что-то покупаем и всем знакомо чувство, что деньги куда-то уходят, а удовлетворения от покупок приходит не всегда. Особенно сильное искушение появляется в сезон распродаж, ближайший из который Черная пятница. Астрологи связывают такие ситуации с влиянием Луны. Каждый человек помимо советов астрологов должен опираться только на себя, интуицию и опыт, но лунный календарь покупок может сориентировать в выборе той или иной вещи, если возникают какие-то предостережения.

Во вторник 19 ноября Луна находится в знаке Льва. В этот период рекомендуется покупать вещи не на перспективу. Это должны быть что-то нужное, но не на каждый день, сообщает mlady.org.

Лунный календарь покупок на вторник 19 ноября. Фото: mlady.orgЛунный календарь покупок на вторник 19 ноября. Фото: mlady.org

Также сегодня благоприятный день для приобретения модных аксессуаров, предметов искусства, дизайна.

Напомним, для каких покупок были благоприятными выходные. Кроме того интересно узнать, как не потратить "все деньги" в Черную пятницу. Также рекомендуем ознакомиться со скидками, которые предлагают магазины-участники самой большой распродажи года.

Больше новостей о: Черная пятница Шопинг советы астрологов гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп покупок

Архив
Новости
Министр ВОТ и по делам ветеранов Коляда получила меньше всех своих замов в октябре 08:00 Документ
Малюська в октябре получил почти "голую" ставку 07:55 Документ
Новый Роздол и Новояворовск до сих пор не подключили к отоплению 07:00
Россия вернула корабли. Ляшко и Порошенко готовят подозрения 07:00 Мнение
В октябре цены на картофель превысили 15 гривен 06:30
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК 16:28
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
больше новостей
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Суд назначил лингвистическую экспертизу речи Порошенко на СНБО 12:50
Каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - детский омбудсмен Кулеба 13:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok