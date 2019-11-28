Астрологи назвали три знака, которым стоит воздержаться от покупок на Черную пятницу

В то время как астрологи рассказали, каким знакам зодиака не повезет в год Крысы и как привлечь удачу, с середины дня 28 ноября по 30 ноября будет удачное время для знакомств и сделок, однако Овнам, Весам и Ракам стоит контролировать свои расходы.

Об этом говорится в сообщении "Астропсихологии" на странице в соцсети Facebook.

Согласно ему, в это время Луна будет находиться в Козероге, что поможет повернуть важные дела к лучшему Козерогам, Тельцам, Девам, Рыбам, Скорпионам, однако преимущественно первой декады, хотя и остальным стоит "держать руку на пульсе".

В пятницу для Козерогов, Раков, Дев, Рыб и Скорпионов второй декады хорошо пройдут встречи, подписание бумаг, покупки, в том числе техники. Тельцы же смогут лучше отрегулировать информационные потоки, провести переписки и встречи.

Астрологи советуют не планировать ничего грандиозного, а просто заняться делами, поскольку "вложения в работу окупятся сторицей".

Для Овнов и Весов 28-30 декабря будут не самыми успешными днями, однако и неудачными их назвать нельзя. Первой декаде Овнов, Весов и Рака стоит следить за тратами и поворотами в любви.

Раньше Українські Новини писали, каким будет последний месяц года и кому точно повезет, а также кому повезет сразу после боя курантов.

Тем временем стало известно, какие товары действительно станут дешевле в Черную пятницу.