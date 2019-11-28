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28 ноября 2019, четверг, 05:55 940
Жизнь 2019-11-28T05:55:02+02:00
Українські Новини
Астрологи назвали три знака, которым стоит воздержаться от покупок на Черную пятницу

Астрологи назвали три знака, которым стоит воздержаться от покупок на Черную пятницу

Гороскоп, гороскоп на завтра, Покупки, Черная пятница
Гороскоп. Фото: horoscopes
Гороскоп. Фото: horoscopes

В то время как астрологи рассказали, каким знакам зодиака не повезет в год Крысы и как привлечь удачу, с середины дня 28 ноября по 30 ноября будет удачное время для знакомств и сделок, однако Овнам, Весам и Ракам стоит контролировать свои расходы.

Об этом говорится в сообщении "Астропсихологии" на странице в соцсети Facebook.

Согласно ему, в это время Луна будет находиться в Козероге, что поможет повернуть важные дела к лучшему Козерогам, Тельцам, Девам, Рыбам, Скорпионам, однако преимущественно первой декады, хотя и остальным стоит "держать руку на пульсе".

В пятницу для Козерогов, Раков, Дев, Рыб и Скорпионов второй декады хорошо пройдут встречи, подписание бумаг, покупки, в том числе техники. Тельцы же смогут лучше отрегулировать информационные потоки, провести переписки и встречи.

Астрологи советуют не планировать ничего грандиозного, а просто заняться делами, поскольку "вложения в работу окупятся сторицей".

Для Овнов и Весов 28-30 декабря будут не самыми успешными днями, однако и неудачными их назвать нельзя. Первой декаде Овнов, Весов и Рака стоит следить за тратами и поворотами в любви.

Раньше Українські Новини писали, каким будет последний месяц года и кому точно повезет, а также кому повезет сразу после боя курантов.

Тем временем стало известно, какие товары действительно станут дешевле в Черную пятницу.

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