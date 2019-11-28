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28 ноября 2019, четверг, 19:34 1764
Европа 2019-11-28T19:35:41+02:00
Українські Новини
Греческие острова и Афины готовятся к разрушительному цунами

Греческие острова и Афины готовятся к разрушительному цунами

Землетрясение, Греция, Афины, Цунами
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

Города и острова восточного Средиземноморья могут быть разрушены огромными цунами, как могут возникнуть из-за опасного уровня сейсмической активности в регионе, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на таблоид The ​​Sun.

Сейсмологи прогнозируют разрушительные землетрясения, учитывая недавние "потрясающие колебания" в Боснии и Албании, и опасаются, что существует прямая опасность Афинам и греческим островам.

По словам греческого профессора из Института геодинамики Акиса Целентиса, "в некоторых зонах, в частности на востоке Коринфского залива, накопилось много сейсмической энергии, которая стремится к высвобождению".

По его мнению, следует ожидать землетрясения силой примерно 6,5 баллов. Есть вероятность, что он состоится вблизи большого города и будет иметь для него серьезные последствия. Также значителен риск цунами.

Как пишет The Sun, риск воспринимается настолько серьезно, что ВМС уже провели учения по спасению раненых в случае если землетрясение вызовет высокую "убийственную" волну, которая накроет прибрежные общины. Между тем ученые проводят мониторинг дна Средиземного моря, чтобы помочь центрам по предупреждению о цунами распознать признаки землетрясения, если оно произойдет не на суше.

Как сообщали Українські Новини, в США появится первое в мире приложение, которое предупреждает о землетрясениях. Также сильнейшее землетрясение содрогнуло одну из стран Европы.

Тем временем Украина в ближайшее время может содрогнуться от мощного землетрясения.

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