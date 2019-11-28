Кулеба показал первое фото из больничной палаты в клинике "Феофании"

Детский омбудсмен Николай Кулеба опубликовал в Facebook первое фото из больничной палаты после того, как попал в ДТП на выходных.

Омбудсмен сообщает, что его пришел навестить водитель другого авто-участника ДТП.

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо. С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо своим родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву" - сообщает Кулеба.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП.



Тем временем, полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы.