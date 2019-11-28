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28 ноября 2019, четверг, 17:17 43
Общество 2019-11-28T17:30:01+02:00
Українські Новини
Больше половины опрошенных считают Зеленского более эффективным Президентом чем Порошенко

Больше половины опрошенных считают Зеленского более эффективным Президентом чем Порошенко

Опрос, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада
Зеленский и Порошенко
Зеленский и Порошенко

53% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают Владимира Зеленского более эффективным Президентом, чем его предшественника Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

53% опрошенных считают, что Зеленский более эффективный, в сравнении с предыдущим Президентом Петром Порошенко, 22% считают, что ничего не поменялось, 15% считают, его менее эффективным, 10% - затруднились ответить.

34% опрошенных считают, что действующий состав Верховной Рады более эффективный чем предыдущий, 32% считают, что ничего не поменялось, 17% считают менее эффективным, 18% - затруднились ответить.

27% опрошенных считают, что Кабинет Министров Алексея Гончарука более эффективный чем Владимира Гройсмана, 30% считают, что ничего не поменялось, 19% считают менее эффективным, 24% - затруднились ответить.

В то же время 8% опрошенных считают, что Зеленскому нужно полгода для того, чтобы продемонстрировать эффективный и качественный результат работы, 28% - 1 год, 27% - 3 года, 14% - 5 лет более, 17% считают, что он никогда не может продемонстрировать его, 6% - затруднились ответить.

10% респондентов считают, что 9-му созыву Рады нужно полгода для того, чтобы продемонстрировать эффективный и качественный результат работы, 26% - 1 год, 20% - 3 года, 11% - 5 лет и более, 19% считают, что он никогда не может продемонстрировать его, 14% - затруднились ответить.

13% респондентов считают, что правительству Гончарука нужно полгода для того, чтобы продемонстрировать эффективный и качественный результат работы, 27% - 1 год, 17% - 3 года, 11% - 5 лет более, 23% считают, что он никогда не может продемонстрировать его, 10% - затруднились ответить.

Также 43% опрошенных считают, что реформы должны проходить постепенно, 30% - что реформы должны быть быстрыми и радикальными, 18% - что необходимо остановить реформы для стабилизации ситуации, 9% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 20 по 24 ноября. Было опрошено 2 500 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщали Українськi Новини, более половины украинцев считают неуспешными действия команды Зеленского по прекращению конфликта на Донбассе.

Также по опросу КМИС 22-25 ноября, рейтинг Президента Владимира Зеленского по сравнению с 4-7 ноября упал с 64% до 52%.

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