Більше половини опитаних вважають Зеленського більш ефективним Президентом ніж Порошенка

53% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають Володимира Зеленського більш ефективним Президентом, ніж його попередника Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

53% опитаних вважають, що Зеленський більш ефективний, порівняно з попереднім Президентом Петром Порошенком, 22% вважають, що нічого не змінилося, 15% вважають, його менш ефективним, 10% - не змогли відповісти.

34% опитаних вважають, що чинний склад Верховної Ради ефективніший ніж попередній, 32% вважають, що нічого не змінилося, 17% вважають менш ефективним, 18% - не змогли відповісти.

27% опитаних вважають, що Кабінет Міністрів Олексія Гончарука більш ефективний, ніж Володимира Гройсмана, 30% вважають, що нічого не змінилося, 19% вважають менш ефективним, 24% - не змогли відповісти.

У той же час 8% опитаних вважають, що Зеленському потрібно півроку для того, щоб продемонструвати ефективний і якісний результат роботи, 28% - 1 рік, 27% - 3 року, 14% - 5 років, 17% вважають, що він ніколи не може продемонструвати його, 6% - не змогли відповісти.

10% респондентів вважають, що 9-му скликанню Ради потрібно півроку для того, щоб продемонструвати ефективний і якісний результат роботи, 26% - 1 рік, 20% - 3 року, 11% - 5 років і більше, 19% вважають, що він ніколи не може продемонструвати його, 14% - не змогли відповісти.

13% респондентів вважають, що уряду Гончарука потрібно півроку для того, щоб продемонструвати ефективний і якісний результат роботи, 27% - 1 рік, 17% - 3 року, 11% - 5 років, 23% вважають, що він ніколи не може продемонструвати його, 10% - не змогли відповісти.

Також 43% опитаних вважають, що реформи повинні відбуватися поступово, 30% - що реформи повинні бути швидкими і радикальними, 18% - що необхідно зупинити реформи для стабілізації ситуації, 9% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 20 по 24 листопада. Було опитано 2 500 респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2%.

Як повідомляли Українські Новини, більше половини українців вважають неуспішними дії команди Зеленського з припинення конфлікту на Донбасі.

Також за опитуванням КМІС 22-25 листопада, рейтинг Президента Володимира Зеленського порівняно з 4-7 листопада впав з 64% до 52%.