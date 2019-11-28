В Украине запускают новую платежную систему TRANSFAST

После того, как анонсировали дату выхода новых купюр, Национальный банк Украины принял решение о запуске новой международной платежной системы TRANSFAST. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

TRANSFAST - глобальная система перевода средств, которая предоставляет свои услуги более, чем в 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, Соединенных Штатах Америки, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.

Она стала восьмой в Украине системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Отмечается, что приход новой платежной системы подтверждает перспективность Украины для инвесторов и развития рынка платежных систем в государстве.

Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений.

Также НБУ отменил регистрацию международной платежной системы TYME из-за сотрудничества с Россией.

Кроме того, в марте сообщалось о переходе Украины на международные стандарты системы электронных платежей с помощью SWIFT.