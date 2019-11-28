В Албании произошло третье за неделю замлетрясение

Начиная со вторника, 26 ноября, в Албании начали происходить мощные землетрясение, одно из которых было магнитудой 6,4. Сегодня, 28, ноября, на этой территории произошло третье за последние дни землетрясение.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно сообщению, сегодня в 12:52 (по киевскому времени) были зафиксированы толчки магнитудой 4,9.

Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 42 километрах от албанской столицы Тираны, а также в 18 километрах от курортного города Дуррес.

Информации о пострадавших или повреждениях зданий пока нет.

Как сообщали Українські Новини, число жертв после первых толчков увеличилось до 37 человек. В течение ночи спасатели нашли тела шести погибших, последним под утро нашли тело 22-летней девушки под завалами 4-этажного дома в городе Дуррес. 22-летняя Гризельда Лала - одна из девяти членов семьи Лала, которые все вместе оказались под завалами, поиски еще 5 членов семьи продолжаются.