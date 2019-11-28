Адміністрація Бориспільській колонії "забула" випустити ув'язненого

Адміністрація Бориспільської виправної колонії №119 утримувала ув'язненого понад терміну.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, передають Українські Новини.

Засуджений під час особистого прийому поскаржився на це зампрокурору Київської області.

Він повідомив, що термін призначеного йому судом покарання закінчився ще 9 листопада, однак його продовжували безпідставно в ній утримувати.

Правоохоронці перевірили доводи і з'ясували, що в'язень правий.

Керівництво колонії знало, що у них понад терміну знаходиться засуджений, однак звільнило його тільки після втручання прокуратури.

У середу прокуратура почала досудове розслідування, щоб знайти винних у цій справі і притягнути їх до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, 4 співробітника Одеської колонії №51 були поранені в результаті бунту ув'язнених, який розгорівся 27 травня.

В Черкаської колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.

Раніше в російській колонії в Омську в'язні влаштували бунт, в ході якого погрожували розкрити вени з-за жахливих умов, принижень і побиттів.