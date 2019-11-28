В следующих выборах большинство украинцев проголосовали бы за "Слугу народа"

Согласно опосу "Рейтинга", украинцы одобряют действия Зеленского, а 39,2% опрошенных проголосовали бы за "Слугу народа", 11,1% - за "Оппозиционную платформу", 8,4% - за "Евросолидарность", 7,4% - за "Батьківщину", 3,8% - за "Голос" на выборах Рады.

39,2% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", проголосовали бы за партию "Слуга народа", 11,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - "Европейскую солидарность", 7,4% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 3,8% - за партию "Голос" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Если бы выборы проводились в ближайшее время, то 60% опрошенных однозначно приняли бы в них участие, 16% - скорее приняли бы участие, 5% - скорее бы не приняли, 16% - точно не приняли бы, 3% - затруднились ответить.

Таким образом 5-процентный барьер преодолели бы 4 партии.

2,3% опрошенных, среди тех, кто намерен голосовать, отдали бы свой голос за партию "Сила и честь", 2% - за "Гражданскую позицию", 1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,5% - партию Шария, 1,4% - за Украинскую стратегию Гройсмана и "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,1%- за "Оппозиционный блок".

Опрос проводился с 20 по 24 ноября.

Было опрошено 2 500 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщали Українськi Новини, более половины украинцев считают неуспешными действия команды Зеленского по прекращению конфликта на Донбассе. Напомним, большинство украинцев против продажи земли.