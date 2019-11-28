Эксперты объяснили, почему черный хлеб полезнее белого

Эксперты "Полезной программы" на "Интере" рассказали, почему черный хлеб лучше белого, почему врачи не рекомендуют употреблять свежеиспеченный хлеб, как купить качественный продукт из ржаной муки, а также рассказали о его преимуществах и пользе для здоровья, сообщает пресс-служба "Интера".

В чем разница между черным и белым хлебом?

"Белый хлеб выпекают из пшеничной муки высшего сорта. Из всех видов муки в нем наименьшее количество клетчатки и витаминов. Также в белый хлеб добавляют чистые культуры дрожжей, поэтому это очень калорийный продукт с высоким гликемическим индексом. А вот черный хлеб готовят преимущественно из ржаной муки, иногда добавляя немного белой. И для его выпечки используются в основном культуры молочнокислых бактерий, которые вырабатывают большое количество молочной и уксусной кислоты, что придает хлебу кисловатый привкус. Ржаная мука переваривается намного медленнее пшеничной, а индекс насыщения у черного хлеба в два раза выше, чем у белого!", - рассказала микробиолог Оксана Вольская.

Чем полезен черный хлеб для здоровья?

"Наиболее полезна в черном хлебе клетчатка, которая улучшает всасывание пищи и стабилизирует работу пищеварительного тракта. Кроме того, ржаной хлеб помогает выводить из организма вредоносные токсичные вещества и шлаки, поэтому его рекомендуют употреблять людям с болезнями кишечника. Также в составе черного хлеба есть витамины В1 и В2, отвечающие за состояние кожи и волос, а еще – кальций, железо, фосфор и натрий. Кстати, калорийность черного хлеба сравнительно невысока. Так, на 100 граммов ржаного хлеба приходится 164 килокалории, в отличие от белого, который содержит 250 килокалорий. Поэтому всем, кто хочет похудеть, лучше есть именно черный хлеб. Но помните, что бородинский хлеб – это десертный хлеб. Там много сахара! А семечки, орехи и сухофрукты делают хлеб кексом и очень повышают его калорийность!", - заявил диетолог Александр Кущ.

Почему черный хлеб дает ощущение сытости и заряжает энергией?

"Черный хлеб – прекрасный источник сложных углеводов, которые способны обеспечить организм важными микроэлементами, а полученная энергия сохраняется на весь день. Перевариваются сложные углеводы медленно и долго, без резких скачков инсулина. После их приема вы надолго останетесь сытым, бодрым и полным сил. Поэтому человек, который хочет питаться сбалансированно, может себе позволить съедать по утрам 30-40 граммов хлеба из качественной муки – гречневой, спельтовой, ржаной, без сахара и вредных пищевых добавок в составе", - рассказала нутрициолог Олеся Егорычева.

Что происходит с организмом при употреблении горячего или плохо пропеченного хлеба?

"Мягкий свежеиспеченный хлеб продолжает бродить в нашем желудке. Хлебный крахмал превращается в углекислый газ и спирт. В результате появляется резкая боль, внутри накапливаются газы, которые вызывают вздутие живота. Поэтому лучше покупать хлеб сегодня, а есть его – завтра. Немного черствый хлеб хорошо усваивается желудком, не вызывает гастрита и не провоцирует заболеваний, как это происходит при употреблении свежеиспеченного хлеба", - сообщил ученый-экспериментатор Дмитрий Лукьянов.

Как выбрать качественный ржаной хлеб?

"Магазины изобилуют различными видами черного хлеба, но, увы, далеко не все знают, как правильно выбирать хлеб. Чтобы не навредить собственному здоровью, не покупайте хлеб, на поверхности которого имеются трещины или пустоты. Такой хлеб некачественный. Покупайте хлеб проверенной, традиционной рецептуры. Помните о том, что хлеб должен иметь приятный аромат. Если присутствуют посторонние запахи, хлеб долго хранится и уже начал портиться или даже плесневеть. Если постучать по корке хлеба снизу, звук должен быть звонким. Более качественным и полезным считается черный хлеб из муки грубого помола. Такой хлеб отличается более темным цветом. Говорят, хлеб – всему голова. Так и ешьте его – с умом!", - сказал ведущий "Полезной программы" Александр Лукьяненко.

Еще больше полезных советов о черном хлебе – в выпуске ток-шоу о качестве жизни "Полезная программа".

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