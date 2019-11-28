Асоціація газового ринку просить НКРЕКП встановити справедливі тарифи операторів газового ринку

Асоціація газового ринку України заявляє, що для фінансової стабільності ТОВ "Оператор ГТС України" необхідно встановити обґрунтовані тарифи операторів газорозподільних мереж.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Асоціація відзначає, що ключовою умовою фінансової незалежності нового оператора ГТС є встановлення економічно обґрунтованих тарифів для всіх сегментів ГТС, і для магістральних газопроводів, і для газорозподільних мереж, що дозволить припинити нарощування боргів за балансування газу в системі.

Наголошується, що на даний момент сума боргів становить близько 1 млрд євро.

"Вони виникли тому, що встановлений НКРЕКП (Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг) рівень тарифів для операторів ГРС не дозволяє їм розраховуватися за технологічний газ. Діючі тарифи вдвічі нижче собівартості послуг з розподілу газу, при цьому держрегулятор вже п'ять років ухиляється від їх перегляду", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, асоціація повідомляє, що при збереженні збиткових тарифів неспроможність операторів ГРС розраховуватися за технологічний газ призведе до накопичення боргів перед новим оператором ГТС, тому для його фінансової стабільності НКРЕКП необхідно затвердити економічно обґрунтовані тарифи для операторів ГРС.

"У таких умовах незрозуміло заяву "Укртрансгазу", в якому борги за технологічний газ, які виникли виключно через збиткових тарифів операторів ГРС і зафіксовані документально, названі "несанкціонованим відбором газу". Таке формулювання не відповідає дійсності, загрожує ділової репутації учасників ринку газу і може призвести до "заморожування" тарифної проблеми", - підсумувала асоціація.

Як повідомляли Українські Новини, РГК закликала НКРЭКУ доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу.

Раніше представники газорозподільних мереж вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу.