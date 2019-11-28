підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Асоціація газового ринку просить НКРЕКП встановити справедливі тарифи операторів газового ринку
28 листопада 2019, четвер, 14:00 21
Економіка 2019-11-28T16:45:04+02:00
Українські Новини
Асоціація газового ринку просить НКРЕКП встановити справедливі тарифи операторів газового ринку

Асоціація газового ринку просить НКРЕКП встановити справедливі тарифи операторів газового ринку

оператор газового ринку, ГТС, Газ, Асоціація газового ринку, НКРЕКП

Асоціація газового ринку України заявляє, що для фінансової стабільності ТОВ "Оператор ГТС України" необхідно встановити обґрунтовані тарифи операторів газорозподільних мереж.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Асоціація відзначає, що ключовою умовою фінансової незалежності нового оператора ГТС є встановлення економічно обґрунтованих тарифів для всіх сегментів ГТС, і для магістральних газопроводів, і для газорозподільних мереж, що дозволить припинити нарощування боргів за балансування газу в системі.

Наголошується, що на даний момент сума боргів становить близько 1 млрд євро.

"Вони виникли тому, що встановлений НКРЕКП (Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг) рівень тарифів для операторів ГРС не дозволяє їм розраховуватися за технологічний газ. Діючі тарифи вдвічі нижче собівартості послуг з розподілу газу, при цьому держрегулятор вже п'ять років ухиляється від їх перегляду", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, асоціація повідомляє, що при збереженні збиткових тарифів неспроможність операторів ГРС розраховуватися за технологічний газ призведе до накопичення боргів перед новим оператором ГТС, тому для його фінансової стабільності НКРЕКП необхідно затвердити економічно обґрунтовані тарифи для операторів ГРС.

"У таких умовах незрозуміло заяву "Укртрансгазу", в якому борги за технологічний газ, які виникли виключно через збиткових тарифів операторів ГРС і зафіксовані документально, названі "несанкціонованим відбором газу". Таке формулювання не відповідає дійсності, загрожує ділової репутації учасників ринку газу і може призвести до "заморожування" тарифної проблеми", - підсумувала асоціація.

Як повідомляли Українські Новини, РГК закликала НКРЭКУ доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу.

Раніше представники газорозподільних мереж вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу.

Більше новин про: оператор газового ринку ГТС Газ Асоціація газового ринку НКРЕКП

Архів
Новини
Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ 16:52
В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение 16:30
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Після обшуків СБУ Звіробій повторила погрозу підірвати Зеленського 16:28
Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим 16:25
Адміністрація Бориспільській колонії "забула" випустити ув'язненого 16:20
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok