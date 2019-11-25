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25 ноября 2019, понедельник, 20:19 21
Экономика 2019-11-25T20:30:01+02:00
Українські Новини
В Минэкоэнерго рассказали, когда проведут первый "зеленый" аукцион

В Минэкоэнерго рассказали, когда проведут первый "зеленый" аукцион

Зеленая энергетика, Возобновляемая энергетика, Зеленые аукционы, Алексей Оржель, Министерство энергетики и защиты окружающей среды
Возобновляемая энергетика. Фото:
Возобновляемая энергетика. Фото: "Европейская правда"

Министерство энергетики и защиты окружающей планирует провести первый "зеленый" аукцион в апреле 2020 года.

Об этом в ходе презентации планов министерства заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.

"Для нас важно проведение первого аукциона и важно как можно скорее провести "зеленый" аукцион, что бы показать рынку, насколько реальна цена на новую "зеленую" генерацию", - сказал он.

При этом Оржель сообщил, что сейчас есть проблема в "зеленой" энергетике и большие объемы объектов возобновляемых источников энергии вводятся под завышенный "зеленый" тариф.

Как сообщали Українські Новини, Оржель назвал главные предпосылки для развития альтернативной энергетики.

Рада внедрила аукционы по распределению государственных квот поддержки для субъектов, реализующих проекты в сфере возобновляемых источников энергии, с 1 января 2020 года. В пояснительной записке говорится, что первые аукционы будут проведены в 2020 году для распределения квоты 2020 года, также в 2019 году должны были быть проведены пилотные аукционы.

Также ЕБРР решил выделить €40 млн на возобновляемую энергетику Украины. Ранее "Укрэнерго" заявляло, что внедрение "зеленых" аукционов технически возможно не раньше 2020 года.

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