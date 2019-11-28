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28 ноября 2019, четверг, 13:30 2535
Верховная Рада и партии 2019-11-28T14:00:02+02:00
Українські Новини
Регламентный комитет рекомендует Раде прекратить полномочия депутата Кучера из "Слуги народа"

Регламентный комитет рекомендует Раде прекратить полномочия депутата Кучера из "Слуги народа"

Алексей Кучер, прекращение полномочий, Партия
Алексей Кучер. Фото: sluganarodu.kucher/Facebook
Алексей Кучер. Фото: sluganarodu.kucher/Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде прекратить полномочия депутата Алексея Кучера ("Слуга народа") в связи с его назначением председателем Харьковской областной государственной администрации.

О рассмотрении вопроса комитетом говорится в сообщении пресс-службы комитета, передают Українськi Новини.

После рассмотрения комитетом 28 ноября Рада может проголосовать за прекращение полномочий депутата Кучера. Секретариат комитета уточнил Українським Новинам, что комитет рекомендовал рассмотреть соответствующий проект постановления и принять его в целом.

34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.

Он должен сложить полномочия в связи с назначением Президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщали Українськi Новини, Кучер стал народным депутатом, выиграв при поддержке "Слуги народа" выборы в мажоритарном округе 179 в Харьковской области. Ему оппонировал занявший второе место представитель Оппозиционного блока.

Указом президента от 6 ноября Алексей Кучер был назначен главой Харьковской областной государственной администрации. После чего, согласно Закону, уже на следующий день он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

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