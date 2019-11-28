Регламентный комитет рекомендует Раде прекратить полномочия депутата Кучера из "Слуги народа"

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде прекратить полномочия депутата Алексея Кучера ("Слуга народа") в связи с его назначением председателем Харьковской областной государственной администрации.

О рассмотрении вопроса комитетом говорится в сообщении пресс-службы комитета, передают Українськi Новини.

После рассмотрения комитетом 28 ноября Рада может проголосовать за прекращение полномочий депутата Кучера. Секретариат комитета уточнил Українським Новинам, что комитет рекомендовал рассмотреть соответствующий проект постановления и принять его в целом.

34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.

Он должен сложить полномочия в связи с назначением Президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщали Українськi Новини, Кучер стал народным депутатом, выиграв при поддержке "Слуги народа" выборы в мажоритарном округе 179 в Харьковской области. Ему оппонировал занявший второе место представитель Оппозиционного блока.

Указом президента от 6 ноября Алексей Кучер был назначен главой Харьковской областной государственной администрации. После чего, согласно Закону, уже на следующий день он написал заявление о сложении депутатских полномочий.