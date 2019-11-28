В Техасе на химзаводе прогремело два взрыва: людей эвакуируют

Вчера, 27 ноября, на химическом предприятии TPC Group неподалеку от Хьюстона, одного из крупнейших промышленных центров американского штата Техас, прогремело два взрыва. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на CNN.

Сообщается, что первый взрыв на заводе прогремел около 01:00 ночи по местному времени. В результате получили ранения по меньшей мере три человека. Также пострадала инфраструктура городка Порт-Нечес.

Второй взрыв произошел примерно через 12 часов. А местная власть обеспечила обязательную эвакуацию в радиусе 6,5 км от химзавода из-за высокой опасности новых взрывов.

"Еще один взрыв прогремел во второй половине дня среды на Техасском химическом заводе близ Хьюстона, где продолжают гореть химикаты", - говорится в сообщении.

Сейчас руководство комбината прилагает усилия, чтобы сохранить неповрежденными резервуары с химикатами, которые находятся в непосредственной близости от места аварии. Пожарные борются с распространением огня. Причину взрывов выясняет следствие.

BREAKING: Second explosion caught on camera at TCP. The explosion happened shortly after 2 p.m. today. No reports of additional injuries at this point. You can see an object from the plant flying into the air. Mandatory evacuation ordered. pic.twitter.com/gTgZOKaR66 — Live Storm Chasers (@Livestormchaser) 27 ноября 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, в Балаклее прогремели десятки взрывов на военных складах.



Также количество погибших военных из-за взрыва в Балаклее увеличилось до 3.