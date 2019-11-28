подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 ноября 2019, четверг, 10:44 274
Америка 2019-11-28T10:45:29+02:00
Українські Новини
В Техасе на химзаводе прогремело два взрыва: людей эвакуируют

В Техасе на химзаводе прогремело два взрыва: людей эвакуируют

TPC Group, Химическое предприятие, Взрывы, Техас

Вчера, 27 ноября, на химическом предприятии TPC Group неподалеку от Хьюстона, одного из крупнейших промышленных центров американского штата Техас, прогремело два взрыва. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на CNN.

Сообщается, что первый взрыв на заводе прогремел около 01:00 ночи по местному времени. В результате получили ранения по меньшей мере три человека. Также пострадала инфраструктура городка Порт-Нечес.

Второй взрыв произошел примерно через 12 часов. А местная власть обеспечила обязательную эвакуацию в радиусе 6,5 км от химзавода из-за высокой опасности новых взрывов.

"Еще один взрыв прогремел во второй половине дня среды на Техасском химическом заводе близ Хьюстона, где продолжают гореть химикаты", - говорится в сообщении.

Сейчас руководство комбината прилагает усилия, чтобы сохранить неповрежденными резервуары с химикатами, которые находятся в непосредственной близости от места аварии. Пожарные борются с распространением огня. Причину взрывов выясняет следствие.

Как сообщали Українські Новини, в Балаклее прогремели десятки взрывов на военных складах. 

Также количество погибших военных из-за взрыва в Балаклее увеличилось до 3. 

Больше новостей о: TPC Group Химическое предприятие Взрывы Техас

Архив
Новости
Законопроект 2233 нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, Еврокомиссия направила свои предложения, - Климпуш-Цинцадзе 11:31
Кабмин хочет провести электронную перепись населения до 2020 11:31
Курс продажи рубля в Киеве обвалился 11:25
Большинство украинцев против против продажи земли, - КМИС 11:20
Директор НАБУ продвигает на должность руководителя НАПК своих сотрудников - политолог 11:18
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу 09:16
Продажа квартир на "первичке" в Киеве рухнула на треть с начала года 12:22
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
Украинцы выбрали курс на ЕС, - Зеленский ответил Коломойскому 13:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok