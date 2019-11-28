В Албанії через потужний землетрус кількість загиблих зросла до 37

Кількість загиблих через потужний землетрус в Албанії зросла до 37, а пошукова операція триває третю добу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанський телеканал Top-Channel.

Повідомляється, що протягом ночі рятувальники знайшли тіла шести загиблих, останнім під ранок знайшли тіло 22-річної дівчини під завалами 4-поверхового будинку в місті Дуррес. 22-річна Грізельда Лала - одна з дев'яти членів сім'ї Лала, які всі разом опинилися під завалами, пошуки ще 5 членів сім'ї тривають.

Крім того, тіла трьох загиблих знайшли під уламками одного будинку в місті Тумана. У середу в Албанії відбулися ще два сильні поштовхи магнітудою 5,6 і 5,3: перший у місті Дуррес, найбільш постраждалому від попереднього землетрусу, а другий на південно-заході від Мамурраса.







Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок, 26 листопада, близько 4:00 ранку за місцевим часом в Албанії стався землетрус магнітудою 6,4 бали.



У листопаді землетрус магнітудою 5,1 стався в центральній частині Боснії і Герцеговини, і також відчувався поблизу Сараєво.