Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизовом режиме

Посольство Украины в США и Посольство Маршалловых островов в США подписали Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

"Сегодня еще одна экзотическая страна "открывает свои" двери для украинцев.

В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми острова.

Соответствующий документ подписали Временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и Посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос.

Маршалловы острова - это государство, которое находится в центре самого Тихого океана между Гавайями и Филиппинами и находится в ассоциации с Соединенными Штатами Америки. Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз", - сказано в нем.







Как сообщали Українські Новини, Украина и Колумбия договорились о безвизе.



Также Украина договорилась с Северной Македонией о "безвизе".



Тем временем, между Польшей и США заработал безвизовый режим.