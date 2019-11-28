Україна і Маршаллові острови підписали угоду про безвізовий режим

"Продовжуємо покращувати позицію України у світовому рейтингу паспортів.

Сьогодні ще одна екзотична країна “відчиняє свої” двері для українців.

У Посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами.

Відповідний документ підписали Тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський та Посол Маршаллових островів в США Джеральд Закіос.

Маршаллові острови – це держава, яка знаходиться посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі Сполученими Штатами Америки. Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Цього року Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, зайнявши 43 місце з показником у 126 країн, в які українці можуть потрапити без віз, - сказано в ньому.