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28 листопада 2019, четвер, 08:36 12
Зовнішня політика 2019-11-28T08:37:13+02:00
Українські Новини
Україна і Маршаллові острови підписали угоду про безвізовий режим

Україна і Маршаллові острови підписали угоду про безвізовий режим

Посольство України в США, Посольства Маршаллових островів у США, Маршаллові острови, Безвіз
Україна підписала безвіз. Фото: Facebook/ Посольство України у США
Україна підписала безвіз. Фото: Facebook/ Посольство України у США

Посольство України в США та Посольства Маршаллових островів у США підписали Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами. Про це повідомляє Посольство України в США в Facebook.

"Продовжуємо покращувати позицію України у світовому рейтингу паспортів.

Сьогодні ще одна екзотична країна “відчиняє свої” двері для українців.

У Посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами.

Відповідний документ підписали Тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський та Посол Маршаллових островів в США Джеральд Закіос.

Маршаллові острови – це держава, яка знаходиться посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі Сполученими Штатами Америки. Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Цього року Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, зайнявши 43 місце з показником у 126 країн, в які українці можуть потрапити без віз, - сказано в ньому.



Як повідомляли Українські Новини, Україна і Бразилія домовилися про безвіз.

Також Україна домовилася з Північної Македонією про "безвіз".

Тим часом, між Польщею і США заробив безвізовий режим.

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