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27 ноября 2019, среда, 23:38 334
Судебная власть 2019-11-27T23:45:02+02:00
Українські Новини
Судья вынес неправосудное решение в Запорожье: теперь он сам попадет под суд

Судья вынес неправосудное решение в Запорожье: теперь он сам попадет под суд

Судья, Высший совет правосудия, ГБР, Госбюро расследований, ВСП
Суд. Фото: aval
Суд. Фото: aval

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело выносившего неправосудные решения судьи в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

ГБР классифицирует дело по ч. 2 ст. 375 (вынесение заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Досудебное расследование проводилось в Мелитополе.

Расследование установило, что судья вынес заведомо неправосудное решение по делу об истребовании долга. Указанное решение позволило ответчику продать имущество, на которое был наложен арест, и не возвращать долг.

Решение суда нанесло потерпевшему ущерб на сумму свыше 890 тыс. гривен. Кроме того, потерпевший пожаловался на действия судьи в Высший совет правосудия. Судья был освобожден от должности по результатам рассмотрения жалобы потерпевшего.

Судье грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал стеклянную банку судьи-взяточника. Также в Сумах судья попался на взятке в 2 тысячи долларов. Ранее суд отпустил под залог 120 тысяч гривен одесского судью-взяточника.

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