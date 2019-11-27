Судья вынес неправосудное решение в Запорожье: теперь он сам попадет под суд

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело выносившего неправосудные решения судьи в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

ГБР классифицирует дело по ч. 2 ст. 375 (вынесение заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Досудебное расследование проводилось в Мелитополе.

Расследование установило, что судья вынес заведомо неправосудное решение по делу об истребовании долга. Указанное решение позволило ответчику продать имущество, на которое был наложен арест, и не возвращать долг.

Решение суда нанесло потерпевшему ущерб на сумму свыше 890 тыс. гривен. Кроме того, потерпевший пожаловался на действия судьи в Высший совет правосудия. Судья был освобожден от должности по результатам рассмотрения жалобы потерпевшего.

Судье грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал стеклянную банку судьи-взяточника. Также в Сумах судья попался на взятке в 2 тысячи долларов. Ранее суд отпустил под залог 120 тысяч гривен одесского судью-взяточника.