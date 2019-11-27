Верховная Рада сегодня работала без электричества при свете фонариков

Сегодня вечером электричество в центре Киева пропало из-за обрыва линии: чинить ее будут всю ночь. До сих пор неполадки не устранены. Но ненадолго была обесточена и Верховная Рада, где проходили слушания по вопросам экологии. О том, как работала Рада, сообщает "Страна".

Политики поделились в Facebook фото и видео, как это было.

"Сегодня почувствовала что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда пропал свет, а полный зал участников парламентских слушаний! Символично - потому слушания по вопросам экологии", - написал в Facebook зампредседателя парламента Елена Кондратюк, и прикрепила фото обеспеченной Верховной Рады.

Также фото блэкаута в парламенте опубликовал в Facebook Евгений Никулин:

Как сообщали Українські Новини, электричество в центре Киева пропало из-за обрыва линии: чинить ее будут всю ночь.

В центре Киева отключилось электричество: обесточен Печерск и бульвар Леси Украинки.