Чемпион мира по боксу Руис сразится с британцем Джошуа: где и когда смотреть

В субботу, 7 декабря, в 21:30 в программе "Большой бокс" на "Интере" – прямая трансляция поединка-реванша между обладателем титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом и британской суперзвездой Энтони Джошуа, сообщает пресс-служба "Интера".

Встреча боксеров состоится на Diriyah Arena в Эд-Диръии, Саудовская Аравия.

В предыдущем бою Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Для Джошуа этот сенсационный проигрыш стал первым в карьере и повлек за собой потерю всех чемпионских титулов.

Официальный претендент на поединок с победителем этого противостояния – украинец Александр Усик.

Энтони Джошуа. Фото: пресс-служба "Интера"

Как сообщали Українські Новини, состоялся поединок между Пулевым и Букером. Ранее бой Гвоздика с Бетербиевым на "Интере" собрал почти 3 миллиона человек перед экранами.

Тем временем украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире.