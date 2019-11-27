подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Чемпион мира по боксу Руис сразится с британцем Джошуа: где и когда смотреть
27 ноября 2019, среда, 21:34 69
Спорт 2019-11-27T21:35:47+02:00
Українські Новини
Чемпион мира по боксу Руис сразится с британцем Джошуа: где и когда смотреть

Чемпион мира по боксу Руис сразится с британцем Джошуа: где и когда смотреть

Бокс, Интер, Энди Руис, Энтони Джошуа
Энди Руис. Фото: пресс-служба
Энди Руис. Фото: пресс-служба "Интера"

В субботу, 7 декабря, в 21:30 в программе "Большой бокс" на "Интере" – прямая трансляция поединка-реванша между обладателем титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом и британской суперзвездой Энтони Джошуа, сообщает пресс-служба "Интера".

Встреча боксеров состоится на Diriyah Arena в Эд-Диръии, Саудовская Аравия.

В предыдущем бою Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Для Джошуа этот сенсационный проигрыш стал первым в карьере и повлек за собой потерю всех чемпионских титулов.

Официальный претендент на поединок с победителем этого противостояния – украинец Александр Усик.

Фото: пресс-служба Энтони Джошуа. Фото: пресс-служба "Интера"

Как сообщали Українські Новини, состоялся поединок между Пулевым и Букером. Ранее бой Гвоздика с Бетербиевым на "Интере" собрал почти 3 миллиона человек перед экранами.

Тем временем украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире.

Больше новостей о: Бокс Интер Энди Руис Энтони Джошуа

Архив
Новости
Верховная Рада сегодня работала без электричества при свете фонариков 21:47
Энди Руис. Фото: пресс-служба
Чемпион мира по боксу Руис сразится с британцем Джошуа: где и когда смотреть 21:34
Электричество в центре Киева пропало из-за обрыва линии: чинить ее будут всю ночь 21:12
В Одесском онкодиспансере прокомментировали скандал с тайной съемкой пациенток у гинеколога 21:12
Языковой обмудсмен хочет "сконструировать мощный гомогенный монолит" 20:48
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Бужанский дал Рябошапке 2 дня, чтоб внести в Раду снятие неприкосновенности с Порошенко 10:56
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok