В Албании из-за землетрясения объявили ЧП: погибло уже 32 человека

В Албании объявили чрезвычайное положение в стране после мощного землетрясения. По последним данным, число погибших в результате землетрясения увеличилась до 32 человек, еще 658 человек получили ранения. сообщает Albanian Daily News..

В частности, правительство Албании объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо. Мера продлится в течение 30 дней.

Тем временем, сегодгя в Албании произошло землетрясение мощностью 5,3 балла.

"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км и располагался на расстоянии 42 километров от Тираны, что в Албании. Население города составляет 375 тыс. человек", - говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Как сообщали Українські Новини, за минувшие сутки в результате мощного землетрясения в Албании число погибших увеличилось с 13 до 24, кроме этого, 650 человек получили травмы.

Во вторник, 26 ноября, около 4:00 утра по местному времени в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Геологическая служба США отметила, что землетрясение имело эпицентр в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны на глубине 20 километров. Сейсмологи сообщили, что это землетрясение было мощнейшим за последние десятилетия.