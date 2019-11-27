Украина и РФ согласовывают масштабный обмен "всех на всех", - росСМИ

Киев и Москва вышли на финальную стадию переговоров относительно масштабного обмена "всех на всех". Об этом в среду, 27 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", - отметил источник.

По его словам Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки - у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", - добавил он.

Как сообщает издание, эту информацию также подтвердил собеседник, близкий к Офису президента Владимира Зеленского.

"В частности, знает он, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров нормандской четверки и который может быть принят по итогам их встречи", - пишет издание

Как сообщали Українські Новини, на пресс-конференции в аэропорту, после освобождения пленных, Владимир Зеленский рассказал, что были также достигнуты договоренности с Россией об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение крымских татар,задержанных в России.