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27 ноября 2019, среда, 19:13 105
Кабмин 2019-11-27T19:17:55+02:00
Українські Новини
Льготные кредиты на покупку жилья: утвержден порядок предоставления переселенцам и участникам АТО/ООС

Льготные кредиты на покупку жилья: утвержден порядок предоставления переселенцам и участникам АТО/ООС

Льготный кредит, Покупка жилья, Участники АТО
Жилье. Фото: realt.com
Жилье. Фото: realt.com

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам и участникам Антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Общий объем финансирования льготных кредитов на текущий год составит 200 млн гривен, из которых 100 млн гривен будут выделены для внутренне перемещенных лиц.

Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.

Объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки, так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 лет назад или реконструировано не более 15 лет назад.

При этом получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты.

В день заключения кредитного договора заемщик должен уплатить взнос не менее 6%.

Распределение бюджетных средств между регионами будет осуществлять Минрегион пропорционально количеству зарегистрированных заявлений в соответствующем регионе.

Как сообщали Українськi Новини, продажа квартир на "первичке" в Киеве рухнула на треть с начала года.

Также Українськi Новини писали, как не попасть на мошенников при покупке квартиры. 

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