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27 листопада 2019, середа, 16:03 3
Політика 2019-11-27T21:47:51+02:00
Українські Новини
Уповноваженим із захисту державної мови призначили Тетяну Монахову

Уповноваженим із захисту державної мови призначили Тетяну Монахову

Тетяна Монахова, Українська мова
Тетяна Монахова. Фото: Facebook Тетяни Монаховой
Тетяна Монахова. Фото: Facebook Тетяни Монаховой

Кабінет Міністрів призначив Тетяну Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це у своєму Telegram написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

39-річна Монахова народилася в Миколаєві.

У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В. О. Сухомлинського за спеціальністю "Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури".

В 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстообразования в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І. В. Мечникова.

Як повідомляли Українські Новини, 16 листопада Міністерство культури, молоді та спорту України внесло кандидатуру Монаховой на посаду уповноваженого із захисту державної мови на розгляд Кабміну.

У серпні секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

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