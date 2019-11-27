Уповноваженим із захисту державної мови призначили Тетяну Монахову

Кабінет Міністрів призначив Тетяну Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це у своєму Telegram написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

39-річна Монахова народилася в Миколаєві.

У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В. О. Сухомлинського за спеціальністю "Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури".

В 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстообразования в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І. В. Мечникова.

Як повідомляли Українські Новини, 16 листопада Міністерство культури, молоді та спорту України внесло кандидатуру Монаховой на посаду уповноваженого із захисту державної мови на розгляд Кабміну.

У серпні секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови.