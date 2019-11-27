Україна піднялася на 55 позицій в рейтингу привабливості інвестування в "зелену" енергетику

Україна піднялася на 55 позицій і посіла 8 місце в рейтингу привабливості інвестування в проекти відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 2019 році.

Про це йдеться у звіті Bloomberg, передають Українські Новини.

Наголошується, що причиною зростання стали реформи енергетичного сектора, привабливі пільгові тарифи та оподаткування.

Також повідомляється, що зростання відбулося в основному із-за величезного стрибка потоків в Україну, який в 2018 році склав 801 млн доларів порівняно з 46 млн доларів в 2017 році.

"Думаю, це максимум, на що сьогодні здатна Україна - показники в 2020 році будуть значно скромніше, і це пов'язано з низкою обмежувальних заходів з боку уряду по відношенню до цієї галузі. Перехід на аукціони, введення відповідальності за "небалансы" і можливе загострення проблеми з дефіцитом "Гарантованого покупця" істотно відкоригують сприяння України як перспективного ринку в категорії emerging markets", - зазначив керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз рейтингу України зі "стабільного" на "позитивний".

Тим часом Україна піднялася зі 111 на 96 місце у рейтингу процвітання, в якому з 167 країн країн світу за 2019 рік.