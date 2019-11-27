Производитель "Яготинского" отказался от работы с ZIK после обвинений в поддержке российской агрессии

Группа компаний "Молочный альянс" отказалась от сотрудничества с телеканалом ZIK в связи со сменой владельца телеканала.

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"Хотим обратить внимание на тот факт, что на момент заключения договора по размещению рекламы (в начале года), телеканал ZIK принадлежал другим владельцам, и на канале работала команда независимых журналистов, которая боролась против российской пропаганды. Все изменилось, когда канал сменил владельца. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, ГК "Молочный альянс" с 22 ноября исключила канал ZIK из сплита в рекламных кампаниях брендов портфеля", - сказано в нем.

Группа отметила, что в последнее время в интернете начали активно распространяться обвинения касательно брендов "Яготинське" и "Пирятин" в спонсировании российской агрессии.

Авторы обвинений акцентировали внимание потребителей на том, что, размещая рекламу на телеканале ZIK, производители таким образом поддерживают российскую агрессию.

Группа подчеркнула, что пока не намерена в будущем возобновлять контракты с данным телеканалом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее компания "Якобз" также прервала сотрудничество с ZIK, но отказалась назвать причину.

Рада создала временную следственную комиссию по расследованию законности смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.