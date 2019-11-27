подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Производитель "Яготинского" отказался от работы с ZIK после обвинений в поддержке российской агрессии
27 ноября 2019, среда, 12:50 11
СМИ 2019-11-27T12:50:30+02:00
Українські Новини
Производитель "Яготинского" отказался от работы с ZIK после обвинений в поддержке российской агрессии

Производитель "Яготинского" отказался от работы с ZIK после обвинений в поддержке российской агрессии

Реклама на телевидении, прекращение сотрудничества, Молочный альянс, Яготинское, ZIK

Группа компаний "Молочный альянс" отказалась от сотрудничества с телеканалом ZIK в связи со сменой владельца телеканала.

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"Хотим обратить внимание на тот факт, что на момент заключения договора по размещению рекламы (в начале года), телеканал ZIK принадлежал другим владельцам, и на канале работала команда независимых журналистов, которая боролась против российской пропаганды. Все изменилось, когда канал сменил владельца. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, ГК "Молочный альянс" с 22 ноября исключила канал ZIK из сплита в рекламных кампаниях брендов портфеля", - сказано в нем.

Группа отметила, что в последнее время в интернете начали активно распространяться обвинения касательно брендов "Яготинське" и "Пирятин" в спонсировании российской агрессии.

Авторы обвинений акцентировали внимание потребителей на том, что, размещая рекламу на телеканале ZIK, производители таким образом поддерживают российскую агрессию.

Группа подчеркнула, что пока не намерена в будущем возобновлять контракты с данным телеканалом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее компания "Якобз" также прервала сотрудничество с ZIK, но отказалась назвать причину.

Рада создала временную следственную комиссию по расследованию законности смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Больше новостей о: Реклама на телевидении прекращение сотрудничества Молочный альянс Яготинское ZIK

Архив
Новости
Украинское ядерное общество призывает Президента и премьер-министра затормозить отставку главы Энергоатома 12:54
Производитель "Яготинского" отказался от работы с ZIK после обвинений в поддержке российской агрессии 12:50
Apple исправил карты, указав Крым территорией России, - росСМИ 12:41
"Нефтегаз" выиграл апелляцию у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже 12:41
За две недели это невозможно: эксперт критически оценил планы ВРУ и Кабмина по ускоренной легализации игорного бизнеса 12:33
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:44
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok