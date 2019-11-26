Jacobs объявил о прекращении сотрудничества с телеканалом ZIK без объяснения причины

ООО "Якобз Дау Эгбертс Украина" (Сумская область) приняло решение отказаться от сотрудничества с телеканалом ZIK.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.

Так, компания самостоятельно объявила, что с 22 ноября 2019 года реклама бренда кофе Jacobs перестала транслироваться на телеканале ZIK.

Также в сообщении отмечается, что компания не сотрудничает и не планирует сотрудничать с телеканалами 112 и NewsOne.

В ответ на запрос Українських Новин о причине такого решения, компания заявила, что пока не будет разглашать данной информации.

"Якобз Украина" была создана путем выделения в отдельную компанию из структуры Mondelez Украина (ранее - Kraft Foods Украина).

Jacobs Douwe Egberts владеет мировыми брендами Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L'OR, Douwe Egberts, Kenco, Pilao and Gevalia.

99,94% акций "Якобз Дау Эгбертс Украина" принадлежит Jacobs Douwe Egberts International B.V. (Нидерланды).

Как сообщали Українські Новини, Рада создала временную следственную комиссию по расследованию законности смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Тем временем СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.