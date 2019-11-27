Виробник "Яготинського" відмовився від роботи із ZIK після звинувачень у підтримці російської агресії

Група компаній "Молочний альянс" відмовилася від співпраці з телеканалом ZIK у зв'язку зі зміною власника телеканалу.

Про це йдеться в повідомленні групи, передають Українські Новини.

"Хочемо звернути увагу на той факт, що на момент укладення договору щодо розміщення реклами (на початку року), телеканал ZIK належав іншим власникам, і на каналі працювала команда незалежних журналістів, яка боролася проти російської пропаганди. Все змінилося, коли канал змінив власника. Враховуючи вищевказані обставини, ГК "Молочний альянс" з 22 листопада виключила канал ZIK зі спліта в рекламних кампаніях портфеля брендів", - сказано в ньому.

Група зазначила, що останнім часом в інтернеті почали активно поширюватися звинувачення щодо брендів "Яготинське" і "Пирятин" у спонсоруванні російської агресії.

Автори звинувачень акцентували увагу споживачів на те, що, розміщуючи рекламу на телеканалі ZIK, виробники таким чином підтримують російську агресію.

Група підкреслила, що поки не має наміру в майбутньому відновлювати контракти з цим телеканалом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше компанія "Якобз" також перервала співробітництво з ZIK, але відмовилася назвати причину.

Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування законності зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.