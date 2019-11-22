Правительство вводит две цены на газ - для оптимистов и пессимистов

С 1 января 2020 года правительство Украины намерено ввести фиксированную "страховую" цену газа, который НАК "Нефтегаз Украины" продает для населения и ТКЭ в размере около 7000 грн за тысячу кубометров. Эта цена будет действовать параллельно с ценой, определяемой ежемесячно исходя из цен импорта газа. После изменения тарифов на распределение и транспортировку, стоимость газа для конечного потребителя по "страховой" цене не превысит показатель первого квартала 2019 года, то есть, 8548 грн, заверяют источники агентства. Введение такой цены уже согласовано с МВФ, отмечают собеседники. "Страховая" цена будет выгодна тем, кто не верит в сохранение транзита через Украину с 2020 года. Оптимисты могут отказаться от "страховой" и оплачивать газ по цене, которая будет определяться каждый месяц, но может существенно вырасти в случае отсутствия или значительного сокращения транзита. "Страховая" цена будет действовать и для промышленных потребителей, но газ по ней они смогут получать только на условиях предоплаты.

Правительство Украины нашло вариант, каким образом дать населению возможность получать газ с 1 января 2020 года до конца отопительного сезона дешевле, на случай, если его цена с нового года существенно поднимется. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

По его словам, планируется ввести "страховую" цену. "С 1 января людям будет предложена страховая цена на газ... Она будет меньше цены на газ 1 квартала 2019 года", - сказал министр в эфире "24 канал". По его словам, введение фиксированной цены газа стало возможным, поскольку "Нафтогаз" закупил его летом по более низкой цене. Деталей министр не сообщил, отметив, что цена будет "где-то порядка 7 тыс грн" с учетом НДС.

Українським Новинам удалось выяснить, что речь идет о фиксированной цене на три месяца - с января по март. В этот период цена самого газа будет составлять около 7 тыс грн (с НДС) за тысячу кубометров, но без учета стоимости транспортировки, распределения газа и наценку облгазов. Это действительно ниже, чем в первом квартале 2019 года. Тогда цена газа согласно постановлению N867 составляла с учетом действующего коэффициента (0,69) и с НДС 7,48 тыс за тысячу кубометров.

Если бы тарифы на транспортировку и распределение с января 2020 года не собирались менять, то в итоге тысяча кубометров газа обходилась бы потребителям с января по март почти в 8 тыс грн за 1 тыс кубов - это меньше чем в 1 квартале текущего года на 550 грн (8548 грн).

Однако с нового года в случае прекращения транзита газа через Украину тариф на транспортировку может вырасти и конечная цена газа для населения тоже увеличится. При максимальном увеличении, тарифа (почти в 3 раза), заявленном НКРЭКУ, газ будет обходиться покупателям почти в 9,5 тыс грн за тысячу кубометров. Однако источники агентства, знакомые с подготовкой решения по цене газа заверили, что резкого роста не будет, а тариф на распределение газа для облгазов может даже уменьшится, из-за изменения методики его определения. "После всех изменений тарифов мы все равно в итоге не выйдем за рамки 8548 грн за тысячу кубометров для потребителей", - сказал собеседник.

"Страховая" цена будет действовать как для населения, так и для предприятий ТКЭ, так что существенного повышения стоимости услуг по предоставлению тепла и горячей воды в случае повышения цен на газ можно будет избежать.

Выгодной "страховая" цена газа может быть в случае, если с января транзит газа через Украину существенно сократится. Тогда цена импортного газа начнет расти и максимального размера может достичь в феврале-марте, особенно в ситуации длительного периода очень низких температур.

Если транзит сохранится, то возможно, выгоднее будет текущая цена газа, определяемая постановлением N867. Так что, кто верит в успех переговоров по транзиту газа и в то, что он не будет обнулен через полтора месяца, может отказаться от "страховой" цены - этот вопрос нужно будет решить с компанией, предоставляющей услугу до конца декабря. Если же потребитель загодя не откажется, то "страховая цена" ему будет выставляться автоматически начиная со счета за январь.

"При предложении этой (страховой) цены у любого потребителя будет возможность отказаться от этой цены. Отказ может сыграть как в плюс, так и в минус. Если действительно будет остановка транзита, будут некоторые колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает. А если, например мы подпишем транзитный договор - это будет фактором значительной стабилизации рынка. У нас и в Европе в ПХГ значительные объемы газа и фактор того, что транзит газа не прекратился, скорее всего, сыграет на то, что цена на газ снизится. И тогда те потребители, которые застрахованы, не выиграют от этой ситуации. Они увидят на рынке более низкую цену, но они должны оставаться на этой страховой цене, потому что это страховка рисков", - заявил Оржель.

Так же "страховая" цена будет действовать и для промышленных потредителей, но газ по ней они смогут получать по предоплате. Это вызвано тем, что НАК должен реализовать накопленный газ. "Мы закачали летом дешевле и теперь в частности "Нефтегаз" должна как-то реализовать этот газ по стабильной цене в течении отопительного сезона ", - сказал Оржель.

По неофициальной информации, решение правительства по цене газа ожидается уже в ближайшие дни. По словам источников агентства, знакомых с ходом переговоров с Международным валютным фондом, введение "страховой" цена газа согласовано с кредитором. "Вопрос с МВФ согласован - они не против этого", - сказал собеседник.