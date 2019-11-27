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27 листопада 2019, середа, 11:25 57
Економіка 2019-11-27T12:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020

Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020

Газ, Опалювальний сезон, Ціна на газ, Кабмін, Нафтогаз
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів має намір внести зміни в положення про спеціальні зобов'язання (ПСО) для впровадження фіксованої страхової ціни на газ для побутових споживачів і виробників тепла, яка буде діяти з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Цей проект постанови був опублікований на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, передають Українські Новини.

"Це дасть можливість запровадити ринковий механізм здійснення "Нафтогазом" продажу газу за зниженою фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до 1 травня 2020 року. У разі незгоди побутових споживачів, виробників теплової енергії та релігійних організацій укладати договір з "Нафтогазом" за фіксованою ціною в зазначений період, компанія буде здійснювати продаж газу за щомісячним цінами, встановленими у відповідності з ринковими умовами", - йдеться в ньому.

Наголошується, що метою державного регулювання є забезпечення стабільності і доступності газу в період січня-квітня 2020 роки в умовах потенційного відсутності транспортування газу українською газотранспортною системою.

Повідомляється, що за інформацією "Нафтогазу", у разі відсутності транзиту газу з 1 січня 2020 року ціни на газ можуть збільшитися в 2,2 рази або на 5 852 гривень/тис. куб. м до 10 751 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) в порівнянні з листопадом 2019 року.

У свою чергу для побутових споживачів і виробників тепла, які відмовляться від страхової ціни, і в разі не підписання транзитного контракту з "Газпромом", їх витрати на закупівлю газу можуть збільшитися на 45%.

Ця постанова набирає чинності на наступний день після його опублікування і діє до 1 січня 2020 по 30 квітня 2020.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

"Нафтогаз України" підвищила на листопад ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Тим часом, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

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