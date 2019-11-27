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27 ноября 2019, среда, 11:08 615
Силовые структуры 2019-11-27T11:09:56+02:00
Українські Новини
Экс-начальнику полиции в Одесской области Головину продлили домашний арест

Экс-начальнику полиции в Одесской области Головину продлили домашний арест

Высший антикоррупционный суд, Домашний арест, Электронный браслет, Дмитрий Головин
Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитрий Головин. Фото: od.npu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета до 26 января.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Суд также продлил ему запрет выезжать за границу.

Кроме того, Головин обязан воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве, а также от общения с работниками Главного управлений Национальной полиции в Одесской области, работниками других правоохранительных органов, если такое общение не связано с выполнением процессуальных и следственных действий по уголовным производствам, а также процессуальным действиям в административных производствах.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал квартиры, машины и базы отдыха экс-начальника полиции Одесской области Головина.

Ранее суд отказал во взятии Головина под стражу и избрал ему круглосуточный домашний арест.

НАБУ подозревает Головина в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

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