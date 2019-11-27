ГБР подозревает сотрудников департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ в вымогательстве взяток с предпринимателей, - Варченко

ГБР подозревает сотрудников департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ в вымогательстве вз

Государственно бюро расследований (ГБР) провело обыски в департаменте охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины по подозрению в получении взятки сотрудниками.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Итак, по предварительной версии следствия, работники упомянутого департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. От каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривен", - написала она.

Отмечается, что полученные деньги подозреваемые отмывали через ряд подконтрольных предприятий.

ГБР уже провело обыски в помещениях департамента и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

По предварительной информации, первый заместитель начальника департамента СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги.

Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму.

Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия.

Часть средств проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях департамента, закупку строительных материалов и зарплату ремонтников, остальные наличными передавали должностным лицам органа, задействованным в схеме.

На данный момент решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении, а также избрании меры пресечения.

За совершенное преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по подозрению в госизмене.

Также бывшего замминистра экономики Бровченко задержали по подозрению в госизмене.