Реставрацию обсерватории на горе Поп Иван оценивают в 43 млн гривен, - тендер

Государственный ВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника» объявил тендер на реставрацию здания обсерватории «Белый слон», находящегося на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области. Ранее здание пострадало от акта вандализма и понесло серьезный ущерб. Планируется провести капитальный ремонт и полную реставрацию здания. Общая ожидаемая стоимость проекта – более 43 млн гривен (43,456,404 грн).

Об этом свидетельствуют данные публичного аукциона, передают Українські Новини.

Согласно документации, в общий объем работ входят демонтажные работы, полный цикл работ в подвалах, на этажах и в башне, кровельные работы, ограждение, проведение коммуникаций и прочее. Финансирование работ осуществляется за счет финансовой поддержки Европейского Союза программы трансграничного сотрудничества ЕИС Польша-Беларусь-Украина.

Срок выполнения работ – до 31 декабря 2021 года.

Конечный срок подачи предложений – 7 декабря.

Аукцион назначен на 9 декабря.

Ранее Українські Новини сообщали о том, как Владимир Зеленский показал ход работ на отреставрированном мосту в Станице Луганской.