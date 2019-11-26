Под Киевом женщина бросилась под поезд и скончалась от смертельных травм

Вчера, 25 ноября, в Киевской области неподалеку от пгт. Бороднянка женщина бросилась под колеса скоростного поезда Ивано-Франковск-Киев. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что инцидент произошел около 17 часов вечера на железнодорожных путях неподалеку от пгт Бороднянка.

"Пассажирский поезд Ивано-Франковск-Киев смертельно травмировал жительницу столицы. Полиция выяснила, что 43-летняя женщина бросилась под колеса скоростного поезда, устанавливаются причины, побудившие ее к такому поступку", - говорится в сообщении.

Задержание поездов не произошло.

Следователи квалифицировали это событие по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, 21 ноября женщина попала под скоростной поезд возле станции "Березань", когда переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Ранее поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку, она не услышала его из-за наушников.