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26 ноября 2019, вторник, 23:20 36
Кабмин 2019-11-26T23:21:10+02:00
Українські Новини
Гончарук решил бороться с низким уровнем вакцинации в Украине, начав с себя и министров

Гончарук решил бороться с низким уровнем вакцинации в Украине, начав с себя и министров

Вакцинация, Алексей Гончарук, Вакцина
Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук провакцинировался и начал бороться с низким уровнем вакцинации в Украине, поручив руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий. Об этом Гончарук написал на своей странице в Facebook.

Так, Гончарук в связи с низким уровнем вакцинации в стране начинает информационную кампанию.

"Нормальный уровень защищенности общества – это когда более 95% людей вакцинированы. Это означает, что любая эпидемия не может быстро распространяться. Сейчас у нас показатели неутешительные – в отдельных областях менее 50%. Это означает, что людей ввели в заблуждение, они ведутся на фейки в интернете", - написал премьер.

Также Гончарук настаивает на необходимости объяснять людям, что вакцинироваться безопасно и необходимо.

"Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их... Когда 9 из 10 сделали прививку, вероятность заболеть значительно меньше", - подчеркнул Гончарук.

По словам министра, против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый, а среди детей до года – около 65%.

Также Гончарук рассказал, что он вместе с несколькими министрами уже сделали прививки.

Как сообщали Українські Новини, Разумков публично вакцинировался от дифтерии.

Ранее Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.

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