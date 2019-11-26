Гончарук решил бороться с низким уровнем вакцинации в Украине, начав с себя и министров

Премьер-министр Алексей Гончарук провакцинировался и начал бороться с низким уровнем вакцинации в Украине, поручив руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий. Об этом Гончарук написал на своей странице в Facebook.

Так, Гончарук в связи с низким уровнем вакцинации в стране начинает информационную кампанию.

"Нормальный уровень защищенности общества – это когда более 95% людей вакцинированы. Это означает, что любая эпидемия не может быстро распространяться. Сейчас у нас показатели неутешительные – в отдельных областях менее 50%. Это означает, что людей ввели в заблуждение, они ведутся на фейки в интернете", - написал премьер.

Также Гончарук настаивает на необходимости объяснять людям, что вакцинироваться безопасно и необходимо.

"Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их... Когда 9 из 10 сделали прививку, вероятность заболеть значительно меньше", - подчеркнул Гончарук.

По словам министра, против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый, а среди детей до года – около 65%.

Также Гончарук рассказал, что он вместе с несколькими министрами уже сделали прививки.

Как сообщали Українські Новини, Разумков публично вакцинировался от дифтерии.

Ранее Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.