Кернес заявил, что в Харькове люди Авакова хотели устроить Зеленскому "коридор позора"

Националисты, которые в Харькове хотели устроить "коридор позора" Президенту Владимиру Зеленскому, являются людьми главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес "Стране".

Так, Кернес заявил, что обычно губернаторов представляют в зале облсовета, но тогда у самого входа собрались 500 активистов Авакова, которые хотели сделать президенту "коридор позора".

"Поэтому губернатора представили на закрытом совещании Укроборонпрома, лишь бы президент не увидел активистов", - отметил Кернес.

На вопрос о том, откуда ему известно, что это люди именно Авакова, Кернес заявил, что среди активистов, которых контролирует Аваков, есть Нацкорпус.

"Это активисты, которых контролирует Аваков, среди них Нацкорпус и еще часть активистов - радикально-настроенных людей, которые до этого активно протестовали против формулы Штайнмайера", - отметил Кернес.

Как сообщали Українські Новини, уволен судья, закрывший дело Кернеса.

Ранее, 6 ноября, Зеленский ездил в Харьков для представления нового председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА), на должность которого был согласован Алексей Кучер вместо Юлии Светличной.