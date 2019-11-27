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27 листопада 2019, середа, 06:00 20
Суспільство 2019-11-27T06:00:04+02:00
Українські Новини
Пенсії жителям окупованих територій можуть почати виплачувати без довідки переселенця

Пенсії жителям окупованих територій можуть почати виплачувати без довідки переселенця

Пенсії, виплата пенсій, Пенсії на Донбасі
Пенсії. Фото: censor.net
Пенсії. Фото: censor.net

У Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким передбачається отримання пенсій жителями окупованих територій без реєстрації переселенцями. Про це повідомив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубинець.

Так, Лубинець повідомив, що в Раді зареєстрований законопроект 2083-д, який "покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення".

Фото: сайт Верховної РадиФото: сайт Верховної Ради

Він зазначив, що документ передбачає:

  • Жителі окупованих територій зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи (переселенця);
  • Виплачувати заборгованість по пенсіях без строку давності (зараз діє ліміт - 3 роки);
  • Надати людям, які жили на окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;
  • У разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо заявляв, що Україна повинна обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території.

Раніше у Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій.

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