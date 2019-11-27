Пенсії жителям окупованих територій можуть почати виплачувати без довідки переселенця

У Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким передбачається отримання пенсій жителями окупованих територій без реєстрації переселенцями. Про це повідомив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубинець.

Так, Лубинець повідомив, що в Раді зареєстрований законопроект 2083-д, який "покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення".

Фото: сайт Верховної Ради

Він зазначив, що документ передбачає:

Жителі окупованих територій зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи (переселенця);

Виплачувати заборгованість по пенсіях без строку давності (зараз діє ліміт - 3 роки);

Надати людям, які жили на окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;

У разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо заявляв, що Україна повинна обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території.

Раніше у Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій.