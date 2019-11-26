В Светловодске жителям начали возвращать отопление

В Светловодске Кировоградской области, где без отопления остались 13 тысяч человек, начали восстанавливать теплоснабжение. Об этом заявил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь на своей странице в Facebook.

Так, Балонь сообщил, что ремонтные бригады заканчивают ремонт аварийных участков.

"В Светловодске ремонтные бригады завершают ремонт аварийных участков на магистральных теплосетях и устранение локальных порывов. Началось подключение микрорайонов и отдельных домов к сети теплоснабжения", - написал чиновник.

Как сообщали Українські Новини, в Кировоградской области без отопления остались 13 тыс. человек. Были повреждены трубопроводы внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения. Спасатели развернули 7 пунктов обогрева. Местная власть провела совещание для анализа ситуации.

Тем временем к отоплению еще не полностью подключены четыре области и Киев. А полностью подключено отопление в Волынской, Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.