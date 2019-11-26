Нет институциональной зрелости для того, чтобы эффективно запретить игорный бизнес, - депутат "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") считает, что на данный момент эффективно запретить игорный бизнес в Украине невозможно.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Мне кажется, что на сегодня у нас нет институциональной зрелости для того, чтобы эффективно запретить игорный бизнес. По состоянию на сегодня мы не можем игнорировать тот факт, что игорный бизнес работает и даже развивается (мы это видим по растущему количеству новых игровых залов на улицах), а государственный бюджет теряет миллиарды гривен, которые оседают в разных карманах, вместо того чтобы быть направленными, например, на увеличение пенсий. Учитывая реальное положение дел, Президент Украины и предложил легализовать эту деятельность и поставить ее в рамки государственного контроля, регулируя новообразованный рынок на уровне всей страны", - сказал Жупанин.

По его словам, нынешние законопроекты по легализацию игорного бизнеса предусматривают государственный контроль.

"К примеру, государство сможет контролировать количество игровых автоматов, которые могут работать во всей стране. Если говорить о правительственном законопроекте, то это будет не более чем 40 тыс. игровых автоматов во всей Украине. Устанавливая такие ограничения, можно, с одной стороны, провести легализацию игорных автоматов, а с другой – контролировать этот вид игорного бизнеса", - отметил депутат.

Он уверен, что легализация этого бизнеса может дать как минимум 3 млрд гривен ежегодного дохода в госбюджет Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".



также Президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса до декабря.