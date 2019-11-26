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  • Нет институциональной зрелости для того, чтобы эффективно запретить игорный бизнес, - депутат "Слуги народа"
26 ноября 2019, вторник, 17:31 39
Политика 2019-11-26T18:30:03+02:00
Українські Новини
Нет институциональной зрелости для того, чтобы эффективно запретить игорный бизнес, - депутат "Слуги народа"

Нет институциональной зрелости для того, чтобы эффективно запретить игорный бизнес, - депутат "Слуги народа"

Игорный бизнес, Слуга народа, Легализация игорного бизнеса, Андрей Жупанин
Андрей Жупанин
Андрей Жупанин

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") считает, что на данный момент эффективно запретить игорный бизнес в Украине невозможно.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Мне кажется, что на сегодня у нас нет институциональной зрелости для того, чтобы эффективно запретить игорный бизнес. По состоянию на сегодня мы не можем игнорировать тот факт, что игорный бизнес работает и даже развивается (мы это видим по растущему количеству новых игровых залов на улицах), а государственный бюджет теряет миллиарды гривен, которые оседают в разных карманах, вместо того чтобы быть направленными, например, на увеличение пенсий. Учитывая реальное положение дел, Президент Украины и предложил легализовать эту деятельность и поставить ее в рамки государственного контроля, регулируя новообразованный рынок на уровне всей страны", - сказал Жупанин.

По его словам, нынешние законопроекты по легализацию игорного бизнеса предусматривают государственный контроль.

"К примеру, государство сможет контролировать количество игровых автоматов, которые могут работать во всей стране. Если говорить о правительственном законопроекте, то это будет не более чем 40 тыс. игровых автоматов во всей Украине. Устанавливая такие ограничения, можно, с одной стороны, провести легализацию игорных автоматов, а с другой – контролировать этот вид игорного бизнеса", - отметил депутат.

Он уверен, что легализация этого бизнеса может дать как минимум 3 млрд гривен ежегодного дохода в госбюджет Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".


также Президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса до декабря.

 

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