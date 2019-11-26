подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 ноября 2019, вторник, 16:17 43
Кабмин 2019-11-26T16:18:39+02:00
Українські Новини
Уже завтра вопрос с зарплатами учителей и врачей будет решен, - Кабмин

Уже завтра вопрос с зарплатами учителей и врачей будет решен, - Кабмин

Зарплаты, Кабмин, Алексей Гончарук, Учителя, Врачи
Деньги
Деньги

Кабинет министров обещает решить ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам заработных плат, о которой ранее просил Президент Украины Владимир Зеленский. Премьер Алексей Гончарук заверил, что правительство уже завтра передаст 171,1 миллиона гривен на зарплаты учителей.

Об этом сообщили на сайте Кабинета Министров.

"Уже завтра правительство перераспределит 171,1 миллиона гривен на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн гривен на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - рассказал Гончарук.

Также правительственный портал сообщил, что Минздрав меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирования, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям.

"Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей", - обещают в Кабмине.


В сообщении говорится, что Министерство образования и науки также "активно работает по трем направлениям по недопущению задолженности".

"В следующем году в образовательной субвенции впервые учтены актуальной контингент детей. Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, значительно меньше реалистической. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд гривен для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которая является реалистичной", - сообщает правительственный портал.

Как сообщали Українські Новини, министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много. Тем временем в Польше хотят облегчить трудоустройство врачей из Украины.

Больше новостей о: Зарплаты Кабмин Алексей Гончарук Учителя Врачи

Архив
Новости
Торгово-промышленная палата работает неэффективно, поэтому ее функционал нужно менять, – Сазонов 16:22
Уже завтра вопрос с зарплатами учителей и врачей будет решен, - Кабмин 16:17
Доллар упал ниже 24 гривен: гривна преодолела психологическую отметку 16:17
Jacobs объявил о прекращении сотрудничества с телеканалом ZIK без объяснения причины 16:16
"Зеркало недели.Украина" закрывает выпуск печатной версии 16:11
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok