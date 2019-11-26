подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 ноября 2019, вторник, 14:24 81
Экономика 2019-11-26T14:57:34+02:00
Українські Новини
Углеводородное топливо могут обложить налогом на выбросы СО2

Углеводородное топливо могут обложить налогом на выбросы СО2

Углекислый газ, углеводороды, Топливо, Налог
ТЭС. Фото: reform.energy
ТЭС. Фото: reform.energy

Министерство энергетики и защиты окружающей среды намерено обложить налогом на выбросы СО2 все углеводородное топливо.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации планов министерства, передают Українські Новини.

"Уже наработан пакет законопроектов, которые предусматривают реформирование налога на выбросы СО2. На все топливо, что имеет в себе СО2 составляющую, будут наложены соответствующие налоги и на входе на любое предприятие, куда попадает это топливо, оно будет облагаться налогом", - сказал он.

При этом он отметил, что эти средства могут быть использованы теми же предприятиями, которые платят этот налог для того, чтобы обеспечить энергоэффективные меры на своих предприятиях и для снижения выбросов СО2, для снижения собственного налога на выбросы СО2.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют. При этом 20 октября в социальных сетях и СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация углекислого газа в воздухе самая высокая в мире.

Больше новостей о: Углекислый газ углеводороды Топливо Налог

Архив
Новости
В трех школах Днипра может быть взрывчатка, детей эвакуировали 14:43
От -7 ночью до +10 днем: в среду в Украине пройдут дожди 14:42 Карта
Почти в 3 раза выросло количество детей, охваченных инклюзивным обучением на Николаевщине по сравнению с 2018 годом 14:31
Райвис Вецкаганс вскоре покинет пост главы АМПУ, - СМИ 14:29
Минобороны на 145 тыс. гривен оштрафовало предпринимателя, выигравшего тендер ведомства 14:24
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok