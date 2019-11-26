Углеводородное топливо могут обложить налогом на выбросы СО2

Министерство энергетики и защиты окружающей среды намерено обложить налогом на выбросы СО2 все углеводородное топливо.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации планов министерства, передают Українські Новини.

"Уже наработан пакет законопроектов, которые предусматривают реформирование налога на выбросы СО2. На все топливо, что имеет в себе СО2 составляющую, будут наложены соответствующие налоги и на входе на любое предприятие, куда попадает это топливо, оно будет облагаться налогом", - сказал он.

При этом он отметил, что эти средства могут быть использованы теми же предприятиями, которые платят этот налог для того, чтобы обеспечить энергоэффективные меры на своих предприятиях и для снижения выбросов СО2, для снижения собственного налога на выбросы СО2.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют. При этом 20 октября в социальных сетях и СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация углекислого газа в воздухе самая высокая в мире.