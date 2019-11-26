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26 ноября 2019, вторник, 11:00 330
Происшествия 2019-11-26T11:05:54+02:00
Українські Новини
Неизвестные сожгли автомобиль и. о. руководителя Одесской таможни, - Нефедов

Неизвестные сожгли автомобиль и. о. руководителя Одесской таможни, - Нефедов

Поджог автомобиля, Таможня, Одесская таможня, Максим Нефедов, Игорь Резник
Сожженный автомобиль Резника Фото: Нефедов в Facebook
Сожженный автомобиль Резника Фото: Нефедов в Facebook

Неизвестные сожгли автомобиль исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который ранне рассказал о введении новых таможенных тарифов, на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он написал, что ночью на закрытой стоянке таможни сожгли автомобиль Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника.

"На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов в США и некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тыс. доларов. И составили протоколы на 5,7 млн. гривен по 4-м новым авто BMW", - написал Нефедов.

Также глава таможни обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz G63 депутата Ровенского областного совета 58-летнего Василия Кльопа в центре Костополя (Ривнеская область).

Больше новостей о: Поджог автомобиля Таможня Одесская таможня Максим Нефедов Игорь Резник

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