У Києві розпочався сезон захворювань на ГРВІ та грип: кількість хворих зросла

Лікарі зафіксували збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ в Києві. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З понеділка, 18 листопада, у неділю, 24 листопада, було зареєстровано 10 675 хворих на грип і ГРВІ. Ця цифра на 5,6% більше, ніж у попередню семиденку.

Хворих стало більше і серед дорослих, і серед дітей. Неповнолітніх захворіло 6 770 осіб, а дорослих - 3 905 чоловік.

Серед школярів захворюваність зросла на 10%.

За минулий тиждень в клініки госпіталізували 128 осіб, серед яких 119 - діти.

"В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Моз заявив, що зимой майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип.

Також Українські Новини писали про те, що найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип і серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.