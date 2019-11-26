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26 листопада 2019, вівторок, 09:19 18
Суспільство 2019-11-26T11:45:03+02:00
Українські Новини
У Києві розпочався сезон захворювань на ГРВІ та грип: кількість хворих зросла

У Києві розпочався сезон захворювань на ГРВІ та грип: кількість хворих зросла

Грип, ГРВІ

Лікарі зафіксували збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ в Києві. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З понеділка, 18 листопада, у неділю, 24 листопада, було зареєстровано 10 675 хворих на грип і ГРВІ. Ця цифра на 5,6% більше, ніж у попередню семиденку.

Хворих стало більше і серед дорослих, і серед дітей. Неповнолітніх захворіло 6 770 осіб, а дорослих - 3 905 чоловік.

Серед школярів захворюваність зросла на 10%.

За минулий тиждень в клініки госпіталізували 128 осіб, серед яких 119 - діти.

"В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Моз заявив, що зимой майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип.

Також Українські Новини писали про те, що найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип і серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

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