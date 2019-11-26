Председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко решил уволиться после того, как задекларировал 1,6 млн гривен доходов за 2017.

Об этом говорится в сообщении Нацслужбы здоровья в Facebook, передают Українськi Новини.

"Я сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения и это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения. Мое решение в таком случае - дать новой политической команде возможность сделать это иначе, чем делал и ежедневно делаю это я", - написал он.

В марте 2018 года Кабинет Министров назначил Олега Петренко председателем Национальной службы здоровья. В декабре 2017 года Кабинет министров создал Национальную службу здоровья.

На Нацслужбу здоровья были возложены функции реализации госполитики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания по программе медицинских гарантий, проводения анализа, мониторинга и прогнозирования потребностей населения в медуслугах и лекарственных средствах, а также заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий.

Также Национальная служба здоровья будет разрабатывать проект программы медицинских гарантий и вносить предложение относительно тарифов и корректирующих коэффициентов. Кроме того, служба будет составлять, менять и расторгать договоры о медицинском обслуживании населения и договоры о реимбурсации в порядке установленном Кабмином и обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.

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