підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 листопада 2019, понеділок, 22:00 23
Суспільство 2019-11-25T22:00:02+02:00
Українські Новини
В Україні встановили першу новорічну ялинку-2020

В Україні встановили першу новорічну ялинку-2020

Берегово, новорічна ялинка, Закарпатська область, Новий рік-2020, ялинка
Новорічна ялинка в Берегово. Фото: Babják Zoltán/Facebook
Новорічна ялинка в Берегово. Фото: Babják Zoltán/Facebook

У центрі Берегово (Закарпатська область) вже встановили першу в Україні новорічну ялинку, в той час як в Україні розпочався сезон їх продажу.

Про це повідомив мер Берегова Зултан Бабяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідні фотографії.

"Потроху занурюємося в святкову атмосферу. На центральній площі міста вже встановили 9-метрову новорічну ялинку. Святкове дерево подарував городянам мешканець міста Берегова Іштван Попович", - написав Бабяк.

За його словами, вже через декілька днів ялинка буде прикрашена новорічними іграшками та гірляндами. Про дату і час урочистого запалення вогнів буде повідомлено додатково.

Свій допис мер Берегова також продублював угорською мовою.

Новорічна ялинка в Берегово. Фото: Babják Zoltán/FacebookНоворічна ялинка в Берегово. Фото: Babják Zoltán/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, на Новий рік-2020 у Ківі буде 30-метрова ялинка, названа дата монтажу. Ялинку прикрасять близько 1 тис. іграшок, і близько 20 км гірлянди буде використано для прикраси всієї локації на Софійській площі. Також стало відомо, у скільки обійдеться ялинка на Новий рік-2020.

Більше новин про: Берегово новорічна ялинка Закарпатська область Новий рік-2020 ялинка

Архів
Новини
У Кіровоградській області без опалення залишилися 13 тис. жителів 23:17
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
Новорічна ялинка в Берегово. Фото: Babják Zoltán/Facebook
В Україні встановили першу новорічну ялинку-2020 22:00
Акція
Фото дня: у Києві під посольство Росії принесли "гумконвой" з унітазами і спідньою білизною 21:43
Від 5 років до довічного за підробку ліків: Зеленський підписав закон 20:32
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ 12:59
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік, - ЗМІ 12:09
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Сьогодні річниця захоплення російським спецназом українських катерів і буксира 08:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok