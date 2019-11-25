В Україні встановили першу новорічну ялинку-2020

У центрі Берегово (Закарпатська область) вже встановили першу в Україні новорічну ялинку, в той час як в Україні розпочався сезон їх продажу

Про це повідомив мер Берегова Зултан Бабяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідні фотографії.

"Потроху занурюємося в святкову атмосферу. На центральній площі міста вже встановили 9-метрову новорічну ялинку. Святкове дерево подарував городянам мешканець міста Берегова Іштван Попович", - написав Бабяк.

За його словами, вже через декілька днів ялинка буде прикрашена новорічними іграшками та гірляндами. Про дату і час урочистого запалення вогнів буде повідомлено додатково.

Свій допис мер Берегова також продублював угорською мовою.

Новорічна ялинка в Берегово. Фото: Babják Zoltán/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, на Новий рік-2020 у Ківі буде 30-метрова ялинка, названа дата монтажу. Ялинку прикрасять близько 1 тис. іграшок, і близько 20 км гірлянди буде використано для прикраси всієї локації на Софійській площі. Також стало відомо, у скільки обійдеться ялинка на Новий рік-2020.