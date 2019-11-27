Новый год-2020: где встретить год Белой Крысы

Новый 2020 год будем отмечать уже через месяц. А это значит, что пора планировать, где встретить год Белой Металлической Крысы. О вариантах мест для празднования Нового года, расскажут Українські Новини.

Крыса – животное, не имеющее каких-то определенных географических привязанностей. А потому место встречи Нового года 2020, символом которого является Белая Крыса, можно выбирать, какое заблагорассудится.

По традиции, можно встретить Новый год дома в узком кругу семьи или друзей. Приготовить вкусные блюда, обменяться подарками, посмотреть новогодние фильмы или поиграть в настольные игры.

Фото: pixabay

Фото: pixabay

Второй вариант, это встретить Новый год на площади, где стоит главная елка города. Обычно праздник сопровождается музыкой, танцами. Для такого варианта можно пригласить своих друзей.

Фото: pixabay

Также можно поехать на горнолыжный курорт. Пока не известно, будет ли на праздник снег, но на таких курортах точно должно быть атмосферно.

Фото: pixabay

Кроме того, можно встретить год Белой Крысы в ресторане. Либо же поехать в теплые края.

Фото: pixabay

Напомним, каким знакам зодиака не повезет в год Крысы и как привлечь удачу.



Кроме того, в декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год.