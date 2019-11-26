подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
26 ноября 2019, вторник, 06:35 2865 Документ
Кабмин 2019-11-26T06:35:01+02:00
Українські Новини
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада

Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада

зарплаты чиновников, Юлия Соколовская, зарплаты Кабмина
Юлия Соколовская. Фото: пресс-служба Кабмина
Юлия Соколовская. Фото: пресс-служба Кабмина

Заработная плата министра социальной политики Юлии Соколовской за октябрь составила 58,2 тыс. гривен, ее заместителей - от 55,5 тыс. до 63,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 92,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Соколовской в октябре, составила 58 259 гривен, из них должностной оклад – 13 090 гривен, надбавка за выслугу лет – 2 749 гривен, надбавка за работу с секретными документами – 2 618 гривен, надбавки за интенсивность труда за август - октябрь – 29 852 гривен, командировочные - 7 483 гривны, перерасчет зарплаты за август – 1 108 гривен, индексация - 726 гривен.

Налоги и сборы составили 11 360 гривен.

Зарплата заместителя министра Наталии Ненюченко составила 63 726 гривен, Олега Коваля – 358 404 гривны, Виталия Музыченко – 62 427 гривен, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского составила 55 568 гривен и госсекретаря Виктора Иванкевича – 92 133 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, первая зарплата министра Соколовской была ниже, чем у ее замов.

Ранее за 2018 год Соколовская задекларировала квартиры в Киеве и Винницкой области и 1,2 млн гривен доходов.

Больше новостей о: зарплаты чиновников Юлия Соколовская зарплаты Кабмина

Архив
Новости
Инвесторы "Укрбуда" создали петицию: Зеленского просят вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов 07:35
Украинский "Водафон" купили азербайджанцы. "Нефтегаз" отказался от транзита газа 07:00 Новости дня
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
Зарплата Авакова увеличилась на 50 тыс. гривен и превысила оклад в пять раз 06:15 Документ
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok