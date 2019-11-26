Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада

Заработная плата министра социальной политики Юлии Соколовской за октябрь составила 58,2 тыс. гривен, ее заместителей - от 55,5 тыс. до 63,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 92,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Соколовской в октябре, составила 58 259 гривен, из них должностной оклад – 13 090 гривен, надбавка за выслугу лет – 2 749 гривен, надбавка за работу с секретными документами – 2 618 гривен, надбавки за интенсивность труда за август - октябрь – 29 852 гривен, командировочные - 7 483 гривны, перерасчет зарплаты за август – 1 108 гривен, индексация - 726 гривен.

Налоги и сборы составили 11 360 гривен.

Зарплата заместителя министра Наталии Ненюченко составила 63 726 гривен, Олега Коваля – 358 404 гривны, Виталия Музыченко – 62 427 гривен, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского составила 55 568 гривен и госсекретаря Виктора Иванкевича – 92 133 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, первая зарплата министра Соколовской была ниже, чем у ее замов.

Ранее за 2018 год Соколовская задекларировала квартиры в Киеве и Винницкой области и 1,2 млн гривен доходов.